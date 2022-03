Perussuomalaisten kannatus jatkaa laskuaan. Tuoreimmassa gallupissa puoluetta kannattaa enää 14,7 prosenttia vastaajista (HS 16.3). Lukema on alin kolmeen vuoteen. Vielä kaksi vuotta sitten perussuomalaiset paistatteli suurimpana puolueena selvästi yli 20 prosentin lukemissa.

Edelleen puolue on kolmanneksi suurin, mutta perinteinen maakuntien mahtipuolue keskusta vaanii enää runsaan prosenttiyksikön päässä. Vielä pari vuotta sitten eroa oli kymmenen prosenttiyksikköä.

Aluevaalien pettymyksen jälkeenkään puolue ei ole saanut uutta ilmaa siipiensä alle. Uuden puheenjohtajan Riikka Purran aikana kannatuksesta on sulanut pois useita prosenttiyksikköjä. Tahti näyttää jatkuvan.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja eurooppalaisen sodan syttyminen on muuttanut ilmapiiriä myös kotimaisessa politiikassa. Samalla se on vakavoittanut tilannetta. Kysymys Nato-jäsenyydestä jakaa myös perussuomalaisia.

Samoin ukrainalaisten pakolaisten surullinen kohtalo on nostanut auttamishalua myös maahanmuuttoon perinteisesti kriittisesti suhtautuvissa perussuomalaisissa.

Jussi Halla-ahon uusi näkyvä rooli eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana ei paranna hänen jälkeensä puolueen johtoon nousseen Purran mahdollisuuksia profiloitua. Aluevaaleissa Purra kärsi tappion yritettyään kampanjoida kohonneella bensiinin hinnalla.

Kun energian hinta on Venäjän hyökkäyksen jälkeen ponnahtanut yhä korkeammalle, siitäkään on vaikea enää tehdä kotimaisen politiikan asetta. Perussuomalaisissa on suurta ymmärrystä Venäjää kohtaan asetettuihin voimatoimiin. Samalla on selvää, että hinta niistä on maksettava myös Suomessa.

Halla-aho on ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajana selvästi torjunut Venäjän toimet ja asettunut maan virallisen ulkopolitiikan tukijaksi. Ero hänen edeltäjänsä Mika Niikon (ps.) hoiperteluun on ilmeinen. Myös riski perussuomalaisten ajautumisesta eurooppalaisten Venäjää myötäilevien populistipuolueiden joukkoon on hävinnyt.

Seuraaviin eduskuntavaaleihin ja hallitusneuvotteluihin on aikaa vuosi. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka ovat varmasti keskeisiä teemoja myös silloin. Mihin suuntaan Purra perussuomalaisia ohjaa, kiinnostaa perussuomalaisten lisäksi myös muita.

Halla-aho on selkeyttänyt puolueensa suhtautumista Venäjään.