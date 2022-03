Ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari (vihr.) esitteli perjantaina hallituksen täydentäviä linjauksia syksyllä sovittuun taakanjakosektorin ilmastotoimiin. Siihen kuuluvat muun muassa maatalous ja liikenne. Sektorin vähennystarpeeksi on määritelty 5,7 miljoonaa tonnia. Tavoite täyttyy, koska hallitus esittää nyt 0,2 miljoonan tonnin lisävähennystä.

Päästöjen lisävähennys kohdistuu maatalouteen. Maatalouden päästövähennystarpeen kasvattamisesta huolimatta on positiivista, että esityksessä maa- ja metsätalous nähdään nyt ilmastonmuutoksen hillitsemisessä selvästi merkittävänä osana ratkaisua eikä ongelmana.

Maatalouden ja huoltovarmuuden kannalta on erittäin tärkeää, ettei esitys lisää maatalouden kustannuksia. On jopa mahdollista, että toimet lisäävät kannattavuutta muun muassa hiilipörssin ja biokaasun tuotannon kautta. Karin mukaan hallituksen selkeä linjaus on ollut, ettei maatalouden kustannuksia lisätä. Jos kustannuksia tulee, ne luvataan korvata täysin. Hallituksen tavoitteena on, että osa toimista toteutetaan yksityisellä rahalla hiilipörssin kautta.

On hyvä, että hallitus haluaa luo viimein pelisäännöt kotimaiselle hiilipörssille, jossa hiilen sitomiselle määritellään hinta. Markkinoita kotimaiselle hiilipörssille on, koska tähän saakka muun muassa yritykset ovat ostaneet päästökompensaatioita ulkomailta. Eduskunnan ympäristövaliokunnan jäsenen Hanna Kososen (kesk.) mukaan Suomeen luotavassa markkinaehtoisessa mallissa maatalousyrittäjät ja metsänomistajat voidaan palkita hiilensitomisesta. (MT 18.3.)

Osana päästövähennystavoitetta on metsien laskennallisen hiilinielun koko. Osa päästöistä on tarkoitus kompensoida metsien hiilinielulla. Kotimaan hakkuut lisääntyvät, koska Venäjältä puun tuonti loppuu. Lisähakkuut pienentävät hiilinieluja, jos metsien kasvua ei onnistuta lisäämään. Metsien hoitoon on panostettava entistä enemmän, koska ongelmaa pahentaa EU:n halu lisätä metsien suojelua merkittävästi. Hiilinielun kasvattamisen ja metsiensuojelun lisäämisen yhteensovittaminen tulee olemaan iso ongelma.

