Korona-aikana valtavia työmääriä tehneillä hoitajilla on mitta täysi. Sosiaali- ja terveysalan palkkakehitys on alan liittojen mukaan jo vuosia jäänyt jälkeen yksityisten yritysten maksamista palkoista. Samalla työmäärä on lisääntynyt.

Vaikka koronaan sairastuneita on tällä hetkellä enemmän kuin kertaakaan epidemian aikana ja Venäjän hyökkäys horjuttaa sekä suomalaisten henkistä että taloudellista kestokykyä, hoitoalan työtaistelun uhka on painava.

Mielenkiintoista tilanteessa on, että edes työantajien edustajat eivät kiistä hoitoalan henkilöstön alipalkkausta. Kunnilta ja valtiolta on vain rahat loppu. Tämä on myös julkisen alan palkansaajilla tiedossa, mutta se ei enää heitä kiinnosta. Asia on työnantajan ongelma.

Terveydenhoitoalan liitot Tehyllä ja Super vaativat viisivuotisia palkankorotusohjelmia, jossa yleisen linjan kahden prosentin korotusten päälle maksettaisiin 3,6 prosentin lisäkorotukset. Myös lakkohaluja uhkuvien opettajien OAJ:n vaatimukset ovat vasta tulossa, mutta samalle linjalle nekin asettunevat.

Sovittelu on vasta alussa, mutta tilanne vaikuttaa jo nyt mahdottomalta. On päivän selvää, että kiista tulee hallituksen ratkaistavaksi, vaikka sen ei pitäisi sinne kuulua.

Terveydenhuoltoalan lakko on painostuskeinona niin vahva, että hallitus joutuu pohtimaan keinoja, joilla lakisääteisestä potilasturvasta voitaisiin pitää kiinni. Lisäksi sen on pohdittava keinot rahoittaa hoitajien, opettajien ja muiden julkisten alojen vaatimat korotukset.

Erityisesti hoitajille sympatiaa jo antanut pääministeri Sanna Marin (sd.) on asiassa kovan paineen edessä.

Koronan kustannukset ja eurooppalaisen sodan seuraukset aiheuttavat ison myllerryksen myös suomalaisen hyvinvoinnin rahoituksessa. Itse asiassa hyvinvointiyhteiskuntamme on juuri nyt törmäämässä seinään.

Nykyisen ja seuraavien hallitusten on pakko määritellä uudelleen tehtävä, joista valtion ja kuntien henkilöstö voi kohtuullisin palkoin selvitä. Moni terveyteen ja koulutukseen liittyvä palvelu kuuluu listalle, mutta kaikille ei enää verovaroja riitä.

