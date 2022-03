Suomalainen metsäteollisuus porskuttaa vahvassa myötätuulessa. Vauhtia siivittää muun muassa uusiutuvien raaka-aineiden suosion kasvu. Oman lisänsä tuo Venäjän hyökkäys Ukrainaan, joka lisää – ainakin hetkellisesti – suomalaisten puutuotteiden kysyntää Euroopassa.

Teollisuutta on moitittu niin sanotun bulkkitavaran tuottamisesta, mutta metsäteollisuudessa on myös vahvaa tuotekehitystä. Uusia metsäteollisuuden tuotteita ovat muun muassa biopolttoaineet, tekstiilit ja nyt myös akkumateriaalit. Esimerkiksi puusta tekstiilikuitua valmistavalle Spinnovalle rakennetaan parhaillaan tehdasta Jyväskylään.

Stora Enson hallituksen puheenjohtaja Antti Mäkinenkin uskoo, että kaikki, mitä nyt valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan tulevaisuudessa valmistaa puusta. Vaikka Stora Enso on muun muassa Euroopan suurin sahatavaran tuottaja, yhtiöllä on kovat odotukset uusien biomateriaalien tuotantoon. (MT 23.3.)

Sellusta erotetusta lingniinistä voidaan valmistaa polttamisen sijaan muun muassa liimaa rakennuslevyihin, muovin korvaajaa ja akkumateriaalia. Kyse on sellun sivutuotteen jatkojalostuksesta.

Stora Ensolla on Sunilassa erikoiskuivasta lingniinistä kehitetyn akkumateriaalin koelaitos. Lignodella eli biohiilellä voidaan korvata akuissa tarvittavaa grafiittia. Biohiilen etuina ovat muun muassa nopea latautuvuus ja kylmätehokkuus energian ulossaannissa.

Mäkinen uskoo, että jos Lignode todella lyö akuissa läpi, sitä tarvitaan tulevaisuudessa hurjat määrät. Puusta tehtävät akut vähentäisivät muun muassa riippuvuutta Kiinasta ja uusiutumattomasta raaka-aineesta.

Vaikka metsäyhtiöt kehittävät kiivaasti uusia tuotteita, kehitystyö on hidasta ja kallista. Valtaosa yhtiöiden tuloksesta tulee edelleen perinteisistä tuotteista kuten sellu, sahatavara, paperi ja kartonki. Kaikille puutuotteille on kysyntää, ja futuurit ennakoivat hintojen edelleen nousevan ja pysyvän korkealla tasolla. Esimerkiksi sahatavaran hinnat ovat selvästi korkeammat kuin viime vuoden keväällä. Yhdysvaltojen markkinoilla höylätyn kakkosnelosen hinta nousi viikossa 58 euroa kuutiolta ja hinta on jo 170 euroa viime kevättä korkeammalla. (mt.fi 22.3.)

Sahatavaran hinnat nousivat viime vuonna reippaasti maailmantalouden perässä. Suomalaisen sahatavaran viennin arvo nousi viime vuonna 2,6 miljardiin euroon edellisvuoden 1,6 miljardista eurosta.

Danske Bank ennakoi metsäalan suhdannekatsauksessaan, että sahatavaramarkkinoille on odotettavissa kevään aikana jopa 20 prosentin hintojen korotuksia (MT 11.3.). Euroopassa havupuusellun hinta on kohonnut alkuvuonna kautta aikain korkeimmaksi.

On selvä, että vain kannattava yritys pystyy tutkimaan ja kehittämään uusia tuotteita. Samaan aikaan tuotannon perustasta on pidettävä huolta, mutta metsäteollisuuden myötätuuli ei ole yltänyt kannolle asti. MT:n Metsätutka -kyselyn mukaan yli puolet metsänomistajista on sitä mieltä, ettei puun hinta ole seurannut riittävästi sahatavaran hintaa. Laadukkaan sahatavaran tuottaminen vaatii laadukasta raaka-ainetta, ja sen tuottaminen maksaa.

Puun tuonnin tyrehtyminen Venäjältä lisää todennäköisesti kaikenlaisen kotimaisen puun kysyntää. Kotimaisten hakkuiden lisääntyminen voi tilapäisesti vähentää Suomen metsien hiilinielua, mutta Venäjällä hakkuut vähenevät saman verran. Nieluja voidaan vahvistaa vain lisäämällä metsien kasvua. Se edellyttää esimerkiksi harvennushakkuiden tekemistä ajallaan. Siihen tarjoutuu nyt tilaisuuksia, jos ja kun myös kotimaisen energiapuun kysyntä lisääntyy.

Kannattava ja huolellinen metsänhoito mahdollistaa myös uusien puutuotteiden kehittämisen. Metsää sanotaan pankiksi, tulevaisuudessa se voi olla kaiken muun lisäksi myös akun alku.

