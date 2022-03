Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti suomalaisten suhtautumisen Natoon. Tutkimusten mukaan yli 60 prosenttia suomalaisista kannattaa nyt Natoon liittymistä. Myös monet kansaedustajat ovat ilmoittaneet myönteiseksi muuttuneesta kannastaan.

Presidentti Sauli Niinistö ei ole kantaansa kertonut, mutta hän on sanonut, että melko selkeä kanta hänellä on asiaan. Niinistö muistutti lauantaina Yle Ykkösaamussa eduskunnan keskeisestä roolista Nato-kysymyksessä. (Yle 26.3.)

Samalla presidentti muistutti, että vaikka Nato-jäsenyys olisi "riittävin" mahdollinen turva Suomelle, päätöstä on pohdittava tarkoin. Jännitys Suomen ja Venäjän rajalla lisääntyisi pysyvästi, ja Venäjän lupaamat vasta-askeleet voivat olla Niinistön mukaan moninaisia. Tästä syystä eduskunnan ja myös kansalaisten on hänen mielestään tärkeää perehtyä etukäteen huolella Nato-ratkaisun erilaisiin mahdollisiin seurauksiin. Esimerkiksi aika jäsenyyden hakemisesta sen mahdolliseen hyväksymiseen voi olla vaarallinen.

Keskeisten Nato-maiden edustajat ovat todenneet, että Naton ovi on Suomelle auki. Niinistön mukaan Nato-maat eivät ole puhuneet kiireellisestä aikaikkunasta, josta olisi äkkiä mentävä. Hänen mukaansa Nato-ratkaisu on tehtävä sitten, kun Suomi on siihen valmis. Tällainen hetki voisi Niinistön mielestä esimerkiksi olla sen jälkeen, kun eduskunta on käsitellyt uuden turvallisuusselonteon.

Se, että Nato-ovi on auki, ei tarkoita, että siitä voi yhdessä yössä kävellä sisään. Se tarkoittaa Niinistön mukaan, että Suomi täyttää Naton sotilaalliset kriteerit. Poliittinen prosessi on pidempi. Niinistö muistutti, että Suomi ei etukäteen voi olla täysin varma kaikkien Nato-maiden kannasta Suomen mahdolliseen jäsenyyteen. Kaikkien 30 jäsenmaan hyväksyntä tarvitaan.

Vaikka jokainen itsenäinen maa tekee päätöksensä itse, on Niinistön mielestä myös muita maita kuunneltava. Yksi olennainen asia on, mitä Ruotsi tekee.

Suomen turvallisuuspolitiikka ei Venäjän hyökkäyksen jälkeen palaudu entiselleen. Kansanedustajat päättävät, millaiseksi Suomen tuleva turvallisuuspolitiikka muotoutuu. Päätöksen seuraukset on kaikissa tapauksissa otettava etukäteen huomioon.

