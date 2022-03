Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan kalan käyttö on lähes kaksinkertaistunut Suomessa 1980-luvun alun jälkeen. Samaan aikaan kotimaisen kalan osuus on kuitenkin romahtanut. Vielä 80-luvulla kotimaisen osuus oli noin puolet, mutta nyt tuontikalan osuus on yli 80 prosenttia. Tuontikalaan käytetään lähes miljoona euroa joka päivä.

Kalankasvatuksen suurin este on lupien puute. Vuonna 2014 valmistuneessa kansallisessa vesiviljelystrategiassa Manner-Suomessa asetettiin tavoite, että tänä vuonna kalaa kasvatettaisiin 20 miljoonaa kiloa. Kasvatusmäärä on nyt noin 14 miljoonaa kiloa. Hallituksen uusi tavoite on 25 miljoonaa kiloa. Se edellyttäisi kasvatusmäärien kolminkertaistamista vuosikymmenen loppuun mennessä. Tavoite on turha, jos lupia ei saada. Luvan epäämiseen riittää, että kasvatustoiminta voi vaikuttaa kielteisesti vesistön tilaan.

Lupien esteenä ei pitäisi olla päästöt. Luken mukaan kotimaisen kalankasvatuksen fosforipäästöt ovat pudonneet 74 prosenttia ja typen 66 prosenttia 1990-luvun alusta. Päästöjen vähentämisen taustalla on kalojen rehu, jossa käytetään Itämeren kalaa. Varsinais-Suomen ely-keskuksen ympäristönsuojeluyksikön ylitarkastajan Mirva Wideskogin mukaan tällainen kiertotalous on hyvästä, mutta Suomen ympäristölainsäädäntö ei tunnista Itämerirehun kompensoivaa vaikutusta ravinnekuormaan (MT 25.2.).

Ukrainan sodan seurauksena Suomessa kasvatetuille kalanpoikasille ja Itämerirehulle pitää löytää nopeasti uusi kohde.

Kalankasvattajat sekä Raisioaqua Oy ovat lähettäneet ministereille vetoomuksen, että ministeriöt ja viranomaiset joustaisivat, että kalankasvattamojen ympäristöluvissa sallittuja kasvatusmääriä voisi ylittää kohdennetusti esimerkiksi enintään 50 prosentilla. Näin poikasylijäämä saataisiin tuotettua Suomessa aikuisiksi ruokakaloiksi, muuten kalanpoikaset joudutaan hävittämään. (mt.fi 28.3.)

Kalanpoikasia ja kiertotalousrehua olisi, vain luvat puuttuvat. Jos nyt ei löydy joustoja, kotimaiselle kalankasvatukselle on turha asettaa tavoitteita. Kyse on ruokaturvasta. Tälläkin päätöksellä olisi kiire.

