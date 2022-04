EU:n metsälinjan suunnan on muututtava

Myös muissa EU:n metsäisissä maissa kuin Suomessa ja Ruotsissa ollaan huolissaan unionin metsäpolitiikasta.

Itävallan tuottajajärjestön metsäosaston johtajan Martin Höbarthin mielestä kaikkia EU:n metsästrategiaan liittyviä esityksiä, joiden tarkoituksena on vähentää puun hyötykäyttöä, pitäisi nyt harkita uudelleen. Hänen mukaan nykyinen politiikka johtaa siihen, että metsänomistajan ainoa tulonlähde on hiilinieluhyvitysten myyminen yhtiöille, jotka pyrkivät päästöistään huolimatta hiilineutraaleiksi. (MT 1.4.)

Höbarth ei usko, että edes Ukrainan sota seurauksineen toisi muutoksia metsän käyttöä koskeviin komission esityksiin. Europarlamentaarikko Ville Niinistö (vihr.) vahvistaa Höbarthin epäilyt oikeaksi. Niinistön mukaan Ukrainan sodan aiheuttamassa tilanteessa ei pidä mennä riman ali.

Kaikki muutosesitykset komission esityksiin eivät kuitenkaan ole parannuksia. Sen sijaan, että Ukrainan sota ja sen seuraukset otettaisiin esityksissä huomioon, Niinistö halua korottaa laskennallisen hiilinielutavoitteen rimaa jopa komissiotakin korkeammalle.

Niinistö on esittänyt EU-alueen maankäytön, maankäytön muutoksen ja metsätalouden hiilinielutavoitteen nostamista komission esittämästä 310 megatonnista 490 megatonniin. Hän on asiassa Euroopan parlamentin pääneuvottelija.

On hyvä, että parlamentin maatalous- ja liikennevaliokunnat tyrmäsivät Niinistön haaveet hiilinielutavoitteen nostamisesta. Renew Europe -ryhmän neuvottelijana maatalous- ja liikennevaliokunnissa oleva Elsi Katainen (kesk.) toivoo, että Niinistö ottaa viimeinkin huomioon parlamentin enemmistön hyväksymän linjan. Kataisen mukaan hiilinielutavoitteen korotuksia ei hyväksytä varsinkaan nyt, kun Ukrainan sodan myötä Euroopassa on ruoka-, energia- ja raaka-ainekriisi. (mt.fi 31.3.)

Valiokunnat tyrmäsivät myös Niinistön tavoitteen muuttaa Lulucf-asetus ilmastolaskennan työkalusta maa- ja metsätalouden sääntöjä määrittäväksi laiksi.

On aivan selvä, että EU:n metsälinjan on muututtava järkevämpään suuntaan. Puun käyttöä kaikissa sen muodoissa on lisättävä. Sitä kautta voidaan kasvattaa myös metsien hiilinieluja.

