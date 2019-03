Sotea edistetään nyt SDP:n johdolla

Myös maakuntahallinnossa SDP ja keskusta ovat lähempänä toisiaan kuin moni uskoisikaan.

Hallitus kaatui, mutta sote-hanke elää. Keskustan Juha Sipilä onnistui manööverillän kääntämään valmisteluvastuun raskaasta ja kansalle vaikeasti hahmottuvasta sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksesta SDP:n puheenjohtajalle Antti Rinteelle. Samalla valinnanvapauteen ja yksityisiin palveluihin vahvasti sitoutunut kokoomus ajautui yhä pahempaan paitsioon. Vaalitaistelua käydään kokonaan uudessa asetelmassa.

Vanha sanonta: "sitä saa, mitä tilaa", toteutui nyt johtavan oppositiopuolueen kohdalla. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) profiloitui sote-uudistuksen jarruttamisessa niin, että moni keskustan ja kokoomuksen edustaja kokee tilanteesta vahingoniloa. Tähän ei ole nyt varaa, niin vaikea tilanne terveydenhoidossa monessa kunnassa tällä hetkellä on.

Itse asiassa SDP:n ja keskustan kannat ovat uudessa tilanteessa yllättävänkin lähellä toisiaan. Sosialidemokraattien inhoama valinnanvapaus ei kovin hyvin sovi keskustalaistenkaan pirtaan. Vanhustenhuollossa tapahtuneet yksityisten yhtiöiden laiminlyönnit ja vaikutelma ulkomaisten omistusyhtiöiden avulla tehdystä verokikkailusta harmittavat myös keskustan edustajia.

Keskustalainen peruspalveluministeri Annika Saarikko on syyttänyt yksityisiä terveystaloja "käsittämättömän huonosta yhteiskunnallisen ilmapiirin lukemisesta ja tilannetajusta" (US 10.3), kun osa yrityksistä on jo ennättänyt vaatia muutoksia ns. rajoituslakeihin (HS 9.3.). Näiden lakien tarkoituksena on jarruttaa kuntien hallitsemattomiksi pelättyjä yksityistämisiä.

Saarikon on tarkoitus ensi torstaina julkistaa keskustan ajatus sosiaali- ja terveyspalvelujen jatkosta. Maakuntamalli on edelleen vahvasti mukana, mutta perustuslakivaliokunnan hampaisiin joutuneet valinnanvapaushankkeet on vähennetty minimiin. Nyt keskusta on lähdössä pienten kokeilujen tielle, joka saattaa sopia myös sosialidemokraateille ja myös seuraavaan hallitukseen hamuaville vihreille.

Yhteistä kaikille on vahva usko julkisen terveydenhuollon ensisijaisuuteen ja yksitysten palveluntarjoajien aiempaa vahvempaan valvontaan

Myös maakuntahallinnossa SDP ja keskusta ovat lähempänä toisiaan kuin moni uskoisikaan. SDP:n sotemallia on kaavailtu vietäväksi eteenpäin sote-alueiden pohjalta. Osassa demarien pohjapapereissa niiden määrä on 18, mikä oli myös maakuntamallin pohja. Miten SDP ajatteluaan jalostaa, on tässä vaiheessa kysymysmerkki. Todennäköisesti sote-alueiden tai maakuntien määrä vähenee, mutta tämäkin saattaisi keskustalle nyt kelvata.

Sen sijaan tulevan mahdollisen maakuntahallinnon sisältö pitää sisällään merkittäviä näkemyseroja keskustan, kokoomuksen ja oppositioryhmien välillä. Kokoomus suhtautuu koko hankeeseen muutenkin torjuvasti. Vihreät haluavat luvituksissa ja ympäristöpolitiikassa vahvaa ministeriövastuuta. Keskusta haluaisi hajauttaa näitä toimintoja maakuntiin. SDP:n kanta lienee näiden kahden puolueen välissä.

Yksityisiin terveydenhuotopalveluihin sitoutuneen kokoomuksen gallup-kannatus on lähtenyt jyrkkään luisuun. Hallituksen sote-linjan kaatuminen saattaa vielä syventää puolueen alamäkeä. Puheenjohtaja Petteri Orpo joutuu hakemaan sote-linjausta tilanteessa, jossa hänen pitäisi puolustaa omassakin puolueessa epäsuosituksi käynyttä valinnanvapautta.

Myös Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren (kok.) veneen keikutus ei ole jäänyt keneltäkään huomaamata. Vapaavuori on vahva Helsingissä, mutta maakuntien kokoomuslaiset kammoksuvat pormestarin myyräntyötä hallituksen hankkeiden kaatamiseksi.

Merkittävä osa soten eteen tehdystä työtä voidaan yhä käyttää hyväksi. Seuraava hallitus myös osaa välttää sudenkuoppia, joihin Sipilän hallitus kompastui. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajuuksia en enää anneta opposition käyttöön.

Perustuslain asettamat vatimukset otetaan varmasti muutenkin aiempaa paremmin huomioon. Erityisen hankalaa nykyisen lain perusteella tuntuu olevan juuri ulkoistamisten ja yksityisten palveluiden vahvistaminen.