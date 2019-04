Perussuomalaiset hankala pala muille

Ylen perjantaina julkistaman mielipidemittauksen mukaan perussuomalaisten kannatuksen kasvu on jatkunut. Puolueen kannatus on kasvanut kuukauden takaisesta mittauksesta lähes kaksi prosenttiyksikköä 15,1 prosenttiin. Perussuomalaiset ohitti pääministeripuolue keskustan ja nousi kolmanneksi suosituimmaksi. (Yle 29.3.)

Suosituimman puolueen asemaa pitää edelleen SDP ja toisena on kokoomus. Ne molemmat kuitenkin menettivät kannatusta edelliseen mittaukseen verrattuna. Vaikka SDP:n kannatus pieneni yli prosenttiyksikön 20,1 prosenttiin, puolueella on vielä tukeva etumatka kokoomukseen, jonka kannatusprosentti oli 15,8. Keskustan kannatus piristyi hieman 14,4 prosenttiin.

Jos puolueiden kannatuskehitys jatkuu samansuuntaisena vaaleihin saakka, perussuomalaiset voi nousta vaaleissa toiseksi suurimmaksi edellisten eduskuntavaalien tapaan.

Viime eduskuntavaaleissa perussuomalaisten kannatus oli 17,7 prosenttia. Vaikka kokoomuksen ääniosuus oli perussuomalaisia isompi, sai perussuomalaiset yhden kansanedustajapaikan enemmän.

Vihreiden nousu on mittauksen mukaan taittunut ja vasemmistoliiton kannatus on noussut saman verran kuin vihreiden on laskenut. Perussuomalaisista eronneiden sinisten tilanne näyttää heikolta. Puolueen kannatus on alle prosenttiyksikön.

Ylelle tutkimuksen tehneen Taloustutkimuksen tutkimusjohtajan Tuomo Turjan mukaan perussuomalaisten kannatusta nostaa erityisesti "nukkuvien puolue". Turja arvioi, että perussuomalaiset saavat aiempaa enemmän kannattajia heistä, jotka eivät osaa tai halua sanoa, mitä puoluetta äänestivät edellisissä eduskuntavaaleissa.

Nyt mitatuilla kannatusluvuilla hallituksen muodostaminen on hankalaa. Tampereen yliopiston tutkijatohtorin Johanna Vuorelman mielestä Suomessa näkyy eurooppalainen kehitys, jossa puoluekenttä sirpaloituu.

Myös puolueiden ennakkoasenteet vaikeuttavat hallituksen muodostamista. Vasemmistoliitto ja vihreät eivät halua samaan hallitukseen perussuomalaisten kanssa.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne sanoi Maaseudun Tulevaisuuden haastattelussa, että hän näkee hallitusyhteistyön rakentuvan seuraavalla vaalikaudella väistämättä kahden ison varaan. Hän tarkoitti isoilla puolueilla SDP:n lisäksi kokoomusta ja keskustaa. (MT 25.3.)

Rinteen mukaan hänen on vaikea kuvitella istuvansa arvojen takia perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon kanssa samassa hallituksessa.

Myös keskustassa ja kokoomuksessa hallitusyhteistyöhön perussuomalaisten kanssa suhtaudutaan vähintään suurella varauksella. Pääministeri Juha Sipilän hallitus olisi eronnut Halla-ahon puheenjohtajavalintaan, ellei perussuomalaiset olisi hajonnut. Mittaustuloksen perusteella mahdollinen enemmistöhallitus voisi syntyä kokoomuksen, keskustan, perussuomalaisten ja mahdollisesti RKP:n varaan.

Nykyisillä kannatusluvuilla on todennäköistä, että keskustassa on haluja jättäytyä oppositioon. Paljon parempi tilanne ei ole kokoomuksellakaan.

Vielä muutama kuukausi sitten kokoomus kisasi tiukasti SDP:n kanssa kannatusmittausten kärkipaikasta. Nyt eroa on yli neljä prosenttiyksikköä. Lähteekö kokoomus näillä luvuilla punasinihallitukseen SDP, vasemmistoliiton ja vihreiden kanssa? Edellisellä vaalikaudella näin oli, mutta vihreät ja vasemmistoliitto lähtivät hallituksesta kesken kaiken.

Vuorelma muistuttaa, että tilanteessa, jossa puolueiden kannatus on lähellä toisiaan, myös äänestysaktiivisuus vaikuttaa puolueiden suosioon.

Tähän saakka vaalikamppailu on vaikuttanut vaisulta, vaikka vaaleihin on aikaa enää pari viikkoa. Jos puolueella on aikomus menestyä vaaleissa, nyt on korkea aika nostaa lippu korkealle. Äänestäminen kannattaa aina, mutta erityisesti nyt, koska tasaisessa tilanteessa jokainen ääni on entistäkin arvokkaampi.