HKScan heitti strategiat sivuun

Talousvaikeuksissa rypevä lihatalo HKScan sai yt-neuvottelunsa päätökseen. Niiden seurauksena talosta lähtee 74 työntekijää. Tuotannosta väkeä ei vähennetä, yt-viikate niittää konsernin johtoa ja hallintoa. Samalla uusi toimitusjohtaja Tero Hemmilä tiivisti vallan itse taloon palkkaamansa johtoryhmän käsiin.

Hemmilän otteissa on jotakin tuttua. HKScanin edeltäjän LSO:n kriisissä 1990-luvulla toimitusjohtaja Simo Palokangas aloitti erottamalla yhtiöstä väliportaan johdon. Myös nyt strategiat on heitetty sivuun ja ryhmitytty taisteluun. Se on merkki koko henkilöstölle. Suuren lihatalon kohtalo koskettaa sen oman väen ja tuottajien lisäksi monia muitakin.