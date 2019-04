Kurotus maaliviivalla ratkaisee vaalit

Tiistaina päättyneen eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen perusteella näyttää, että äänestysaktiivisuus nousee neljän vuoden takaisia vaaleja korkeammaksi. Silloin ennakkoon äänesti 32,3 prosenttia äänioikeutetuista. Näissä vaaleissa äänoikeutensa käytti ennakkoon 36,1 prosenttia.

Ylen vaaliasiantuntijan Sami Borgin mukaan ennakkoäänestysaktiivisuuden kasvussa näkyy, että oppositiopuolueiden kannatus on noussut. Niiden perinteisillä kannatusalueilla on äänestetty ennakkoon aktiivisesti. Esimerkiksi Satakunnassa äänestysaktiivisuus nousi edellisistä vaaleista lähes kuusi prosenttiyksikköä ja Pirkanmaalla 5,5 prosenttiyksikköä. Myös Helsingissä on äänestetty vilkkaasti.

Borg arvioi, että ennakkoäänten määrä saattaa ennakoida äänestysaktiivisuuden nousua parilla kolmella prosenttiyksiköllä. Viime eduskuntavaaleissa suomalaisista käytti äänioikeuttaan 70,1 prosenttia.

Yksi syy äänestysaktiivisuuden ennakoituun nousuun on vaaliasetelma. Ylen eilen julkistaman mielipidemittauksen mukaan vaaleista on tulossa poikkeuksellisen tasaväkiset. Mikään puolue ei saanut mittauksessa yli 20 prosentin kannatusta. Jos näin käy vaaleissa, on se ensimmäinen kerta Suomen historiassa. Neljä suurinta puoluetta on viiden prosenttiyksikön sisällä.

Vaikka nyt näyttää siltä, että SDP:stä on tulossa suurin puolue, perussuomalaisten vahva loppukiri saattaa tehdä kisasta tiukan. SDP:n kannatus on pudonnut Ylen edellisestä mittauksesta yli prosenttiyksikön ja perussuomalaisten noussut saman verran. Perussuomalaiset nousi 16,3 prosentin kannatuksella toiseksi ohi kokoomuksen.

Kokoomuksen ja keskustan kannatukset ovat pysyneet edellisen mittauksen tasolla, mutta vasemmistoliiton ja vihreiden kannatukset ovat pienentyneet noin prosenttiyksikön. RKP ja kristillisdemokraatit ovat nostaneet hieman kannatustaan, mutta sinisten kannatus on alle prosentin.

Ainakin kisa toiseksi suurimman puolueen paikasta jatkuu aina maaliviivalle saakka. Ylen tutkimuksen toteuttaneen Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja ei julistaisi vielä vaalien voittajaakaan. Hänen mukaansa tutkimukset osoittavat, että yhä suurempi osa äänestäjistä tekee äänestyspäätöksensä vasta ihan kalkkiviivoilla, jopa viimeisenä äänestyspäivänä.

Puolueen kannatusmittauksessa saama tulos ei välttämättä realisoidu vaaleissa. Turjan mukaan suurista puolueista erityisesti perussuomalaisten kannattajissa on eniten epävarmoja äänestäjiä ja kokoomuksella varmimmat äänestäjät.

Oman jännityksensä vaaleihin tuovat puolueet ja liikkeet, jotka ovat kannatusmittauksissa kohdassa muut. Niiden kannatus oli Ylen mittauksessa yhteensä 3,4 prosenttia, eli neljä kertaa korkeampi kuin sinisten ja vajaa prosenttiyksikön pienempi kuin kristillisdemokraattien kannatus.

Muut ryhmään kuuluvat muun muassa kokoomuksesta eronneen Harry Harkimon perustama Liike Nyt, keskustan entisen puheenjohtajan Paavo Väyrysen perustama seitsemän tähden liike ja entisen keskustalaisen Sami Kilpeläisen johtama kansalaispuolue.

Tasaisessa kisassa pienpuolueet voivat nousta ratkaisijan paikalle siinä vaiheessa, kun kisataan vaalipiirien viimeisistä paikoista. Uudet puolueet voivat toki saada omiakin kansanedustajia, mutta niiden keräämät äänet vaikuttavat ainakin siihen, mikä muista puolueista saa vaalipiirin viimeisen paikan. Eniten aihetta huoleen on keskustassa ja kokoomuksessa.

Sunnuntai-iltana selviää kuinka vaalissa käy. Vaalitulos on sellainen kuin äänestäjät haluavat, ja sen pohjalta on rakennettava toimiva hallitus. Vaalivoittajalla voi olla edessään vaikea tehtävä, koska nykyisillä kannatusluvuilla hallituksen kokoaminen on varmasti vaikeaa.