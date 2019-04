Keskusta luovutti valtit kokoomukselle

Eduskuntavaalien lopputuloksesta tuli ennakoituakin tasaisempi. SDP, perussuomalaiset ja kokoomus kisasivat suurimman puolueen paikasta ääntenlaskennan loppumetreille saakka. Keskustan romahdus johti puheenjohtajan eroilmoitukseen.

Pääministeri Juha Sipilä piti lupauksensa ja toteutti toistamansa lauseen "tulos tai ulos". Hallitus saavutti tärkeimmät talouspoliittiset lupauksensa. Äänestäjiltä tuli kuitenkin tyly tuomio ja Sipilän kannalta lopputuloksena oli "tulos ja ulos".

Keskustan puoluehallitus totesi eilen, että äänestäjät ovat osoittaneet keskustan suunnan oppositioon. Pienen takaportin keskusta hallitukseen osallistumiseen jätti, mutta hallituksen muodostaminen on nyt vaalien voittajien vastuulla. Sipilän pyynnöstä puoluehallitus päätti kutsua syyskuussa koolle ylimääräisen puoluekokouksen, jossa valitaan uusi puheenjohtaja.

Keskustan ilmoitus oppositioon vetäytymisestä antaa kokoomukselle vahvat valttikortit hallitusneuvotteluihin. Kokoomus voi sanella Rinteelle kovat ehdot, koska perussuomalaiset on – ainakin tässä vaiheessa – rajattu hallituksesta pois. Perussuomalaiset ei kelpaa tässä vaiheessa myöskään vasemmistoliitolle eikä vihreille.

Kokoomuksen ääniharava, Uudeltamaalta eduskuntaan valittu Elina Lepomäki ilmoitti jo eilen HS:n vaalistudiossa, ettei kokoomus lähde mukaan hallitukseen, joka nostaa veroja. Kokoomuksen puheenjohtajan, valtiovarainministeri Petteri Orpon mukaan kokoomus ei lähde hallitukseen jonkun toisen kamreeriksi.

Orpo ei myöskään täysin sulje pois mahdollisuutta yhteistyöhön perussuomalaisten kanssa, vaan puolue aikoo ”kunnioittaa vaalitulosta”. Orpon mukaan kokoomuksella ei ole ehdotonta halua hallitukseen, vaan hallitusohjelman täytyy olla sellainen, minkä takana puolue voi seistä koko tulevan vaalikauden ajan.

Keskustakin voi vielä palata hallitusneuvotteluihin, jos kokoomus kiristää ruuvia liikaa eikä perussuomalaiset punavihreälle väelle todellakaan kelpaa.

Vaikka SDP on vaalien jälkeen niukasti suurin puolue, mistään isosta voitosta ei voi puhua. Puolueesta tuli suurin, vaikka tulos oli puolueen historian toiseksi huonoin ja kannatus alle 18 prosenttia.

Keskustan historiallinen tappio pelastikin osaltaan muiden vaalit. Vaikka kokoomuksen ja perussuomalaisten kannatukset laskivat edellisiin vaaleihin verrattuna, puolueet saivat yhden edustajapaikan lisää. SDP sai 1,2 prosenttiyksikön kannatuslisäyksellä kuusi edustajapaikkaa lisää. Paikkamääräänsä lisäsivät myös vihreät ja vasemmisto, mutta siniset putosivat eduskunnasta.

Jos vaalien tuloksen halutaan näkyvän hallituksessa, perussuomalaisia on vaikea syrjäyttää. Puolueen vaalitulos oli kova, jos sitä verrataan puolueen kansanedustajamäärään puolueen hajoamisen jälkeen. Perussuomalaisten kansanedustajamäärä kasvoi 17 kansanedustajasta 39 edustajaan.

Vaikka puolueet ja poliitikot yleensä välttävät ennen vaaleja ottamasta kantaa mahdolliseen hallituspohjaan, hallitusneuvotteluja ei aloiteta tyhjästä. SDP, vihreät ja vasemmistoliitto ovat liputtaneet vahvasti punavihreän hallitusvaihtoehdon puolesta.

Muidenkin puolueiden kanssa hallituksen pohjasta on käyty keskusteluja jo pitkään. Rinne kertoi maanantaina SDP:n puoluetoimistolla järjestetyssä tilaisuudessa, että keskusteluja on käyty jo viime syksystä lähtien Suomen EU-puheenjohtajuuden varjon alla (IS 16.4.).

Hallitusneuvottelut saattavat kuitenkin yllättää nopeudellaan. Pääkaupunkiseudun ja monen muun ison kaupungin valtapuolueilla on suuri halu muodostaa myös maan hallitus. Työntöapua sinipunahallituksen kokoamiseen on odotettavissa myös työmarkkinajärjestöiltä.