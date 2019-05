MT:n vaalikone auttaa taas

Maaseudun Tulevaisuuden EU-vaalikone avautui eilen torstaina yleisölle. Verkkolehtemme MT.fi sivuilta löytyvään vaalikoneeseen on vastannut yhteensä 129 ehdokasta. Vaikka monelle äänestäjälle oma ehdokas voi olla jo valittu, auttaa vaalikone vastauksineen tutustumaan tämän ja kilpailijoiden ajatteluun tarkemmin.

MT:n vaalikoneessa EU:n maatalous- ja aluepolitiikalla on luonnollisesti vahva painoarvo. Ne ovat myös EU:n budjetissa merkittävimmät aihealueet. On tärkeää tietää, mitä eri ehdokkaat näistä ajattelevat. Jo se, että ehdokas on MT:n kysymyksiin vastannut, kertoo maaseudulla ja sen elinkeinoilla olevan hänelle merkitystä.

