Rinne pelaa heikoilla korteilla

Hallitustunnustelija Antti Rinne (sd.) kertoo tänään puolueet, joiden kanssa SDP lähtee neuvottelemaan hallituksen muodostamisesta.

Rinne on vihjaillut vuoron perään sekä kokoomuksen että keskustan varaan rakentuvasta yhteistyöstä. Entisenä ay-pomona Rinne hallitsee poliittiset pelit. Pelattavana on kuitenkin heikko käsi. SDP:llä on vain yhden paikan kaula muihin puolueisiin ja gallupeissa puolue on jo kaukana kärkipaikasta.

Hallituspohja voi olla muukin kuin se, josta Rinne tänään kertoo. Mahdollista on sekin, että SDP ei ole lainkaan mukana.

Oli hallituspohja mikä hyvänsä, pitää sen ohjelmassa huomioida maaseudun ihmiset ja elinkeinot.