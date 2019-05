Ruuan laadusta ei pidä antaa periksi

Luulisi olevan itsestään selvä asia, että yhteisillä markkinoilla pelataan samoilla säännöillä. Näin ei kuitenkaan ole, vaan Euroopan unionin alueella voidaan myydä elintarvikkeita, jotka eivät täytä EU:n omalle tuotannolle asetettuja vaatimuksia. Lisäksi Suomessa on omia, EU:ta tiukempia ruuan tuotantovaatimuksia.

Tuotantovaatimuksia halutaan edelleen kiristää. Eduskuntavaalien ja EU-parlamenttivaalien yhteydessä on puhuttu paljon muun muassa ravinteiden käytöstä ja kotieläinten olosuhteista. Vaikka ruuan tuotantovaatimukset ovat Suomessa muita EU-maita tiukemmat, ruuan tuottajahinnat ovat EU:n alhaisimpia. Tilanne on tuottajien kannalta mahdoton.

Paineet ruuan tuontia kohtaan kasvavat muun muassa Yhdysvaltojen ja EU:n kauppaneuvotteluissa. Vaikka EU:n mielestä ruoka ei ole neuvottelupöydässä, Yhdysvalloilla on asiasta eri näkemys. Myös Mercosur-maat haluavat lisätä ruuan tuontia EU:hun, vaikka ruuan tuotantovaatimukset ja jäljitettävyys ovat näissä maissa aivan eri tasolla kuin EU-maissa.

Kuluttajien mielestä EU:n pitää kovista paineista huolimatta pitää kiinni tuontiruokaa koskevista vaatimuksistaan.

Valtaosa suomalaisista kuluttajista haluaa, että kaiken Euroopan unionin ulkopuolelta tuotavan ruuan pitää täyttää sama vaatimustaso kuin EU:ssa tuotetun ruuan. MT:n teettämässä kyselyssä tätä mieltä oli 75 prosenttia vastanneista. Osa ei osannut sanoa mielipidettään, mutta vain yhdeksän prosenttia oli eri mieltä. (MT 17.5.)

Tulos on linjassa pari vuotta sitten tehdyn kyselyn kanssa. Myös MT:n vaalikoneeseen vastanneista eurovaaliehdokkaista lähes jokainen haluaa tuontiruualle samat säännöt.

Eniten samoja sääntöjä edellyttävät yli 64-vuotiaat. Heistä 84 prosenttia haluaa, että EU:n ulkopuolelta tuotavalla ruualta pitää edellyttää samoja tuotantotapaa koskevia sääntöjä kuin EU:ssa. Alle 30-vuotiasta ja opiskelijoista tätä mieltä on reilut puolet.

Vaikka kaikkien puolueiden kannattajista valtaosa haluaa samat säännöt, eniten kannatusta on vihreiden joukossa. Heistä lähes 90 prosenttia on tätä mieltä. Perussuomalaisten kannattajille ruuan tuotantotavalla on vähiten merkitystä.

Monet tuotantotapavaatimukset liittyvät ympäristöasioihin ja eläinten hyvinvointiin. MTK:n edunvalvontajohtajan Perttu Pyykkösen mielestä nyt voisi olla oikea hetki puhua tuontiruuan laatuvaatimuksista, koska ruuan tuotantoon liittyvät asiat ovat vahvasti esillä meneillään olevissa hallitusneuvotteluissa ja EU-vaaleissa.

Tuotantotapavaatimuksissa on kysymys oikeudenmukaisuudesta oman maan tuottajia kohtaan. Kilpaileminen samoilla markkinoilla on todella vaikeaa, jos vaatimukset ovat erilaiset.

Kysymys ei ole pelkästään tuottajien toimeentulosta vaan myös ruuan turvallisuudesta.

Viime vuosien ruokaskandaalit ja -väärennökset ovat osoittaneet, etteivät kuluttajat aina tiedä, mitä he syövät. EU:n petoksentorjuntaviraston Olafin pääjohtajan Ville Itälän mukaan ruokapetosten määrän arvioidaan kasvavan EU:ssa, ja unionin sisältä sekä ulkopuolelta tulee tuotteita, jotka voivat olla terveydelle haitallisia. (MT 24.4.)

Suomella ei ole mahdollisuuksia vaatia tuontiruualta omia ehtojaan, koska säätely kuuluu EU:lle. Vastuu ruuan turvallisuudesta kuuluu viranomaisten lisäksi kaupalle. Kaupan on tiedettävä, miten myynnissä oleva ruoka on tuotettu.

Myös kuluttajien on otettava vastuuta omilla valinnoillaan. Tehokkain tapa huolehtia ruuan turvallisuudesta on valita kotimainen vaihtoehto. Suomessa suomalaisista raaka-aineista valmistettu ruoka on tutkitusti korkealaatuista ja turvallista.

Valitsemalla kotimaista ruokaa tiedämme mistä ruoka tulee ja mitä syömme.

