Keskusta etsii syntipukkia

Pyykinpesu keskustaa järkyttäneestä vaalitappiosta on alkanut. Tässä lehdessä kymmenen puolueen sisäpiiriläistä purkaa mielipahaansa puheenjohtaja Juha Sipilään ja hänen toimintatapoihinsa. Sipilää syytetään yksinvaltaisuudesta, kuuntelemattomuudesta, omista suosikeista, herkkähipiäisyydestä ja valtaan takertumisesta.

Kun syntipukkia etsitään, puheenjohtaja on helppo valinta. Sipilä ei ole ensimmäinen pääministeri, jota syytetään jyräämisestä. Siihen valta ja vastuu usein johtavat. Syntilistasta tulevat mieleen ainakin ex-pääministerit Esko Aho (kesk.) ja Paavo Lipponen (sd.). Arvostelulle on usein syynsä. Nimettömiltä kriitikoilta sopii silti kysyä, miksi he ovat arvostelemansa aseman Sipilälle sallineet.

