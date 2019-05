Rakentamista syytä helpottaa

Asumista ja rakentamista säädellään Suomessa monin tavoin. Keskeinen työkalu on maankäyttöä ohjaava kaavoitus rajoituksineen. Rakentamista suunnitteleva kansalainen törmää usein kysymykseen, saako omalle maalle rakentaa. Yhteiskunnan ja yksittäisen rakentajan tarpeet eivät aina satu yksiin.

Jo kuntatasolla voidaan vaikuttaa paljon siihen, kuinka vapaata rakentaminen on. Kiinnostavan esimerkin tästä tarjoaa Mäntsälä, joka vastikään helpotti mökkirakentamista rannoilleen selvästi (MT 24.5.). Jatkossa kunta aikoo väljentää rakentamisen sääntelyä myös kylissään. On terve suunta pohtia, mikä sääntely yleensä on tarpeen. Vapaus on aina houkutustekijä.

On terve suunta pohtia, mikä sääntely yleensä on tarpeen. Vapaus on aina houkutustekijä.