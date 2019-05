EU:ssa tarvitaan kompromissihaluja

Sunnuntaina pidetyt Euroopan parlamentin vaalit eivät aiheuttaneet ennakoitua kansallismielisten oikeistopopulistien jytkyä, vaikka monissa maissa populistit vahvistivat kannatustaan.

Suomessa perussuomalaiset lisäsivät hieman kannatustaan edellisiin eurovaaleihin verrattuna. Suurin voittaja oli vihreät, joka sai yhden lisäpaikan ja lisäksi niin sanotun brexit-paikan. Myös SDP lisäsi kannatustaan, mutta keskustan kannatus romahti eduskuntavaalien tapaan. Vaikka kokoomus oli selkeästi eurovaalien suurin puolue, sen kannatus oli edellisiä eurovaaleja alhaisempi.

Vaalitulos muutti europarlamentin voimasuhteita merkittävästi, mutta muutokset olivat osin erisuuntaisia kuin Suomessa. Kaksi suurinta ryhmittymää, keskusta-oikeistolainen EPP ja keskusta- vasemmistolainen S&D, menettivät yhteensä 75 paikkaa. Suomalaisista puolueista EPP:hen kuuluvat kokoomus ja SDP S&D:hen.

Eniten paikkamäärää lisäsi liberaalidemokraattinen Alde, johon Suomesta kuuluvat keskusta ja RKP. Alden paikkamäärä lisääntyi edellisten vaalien 69 paikasta 109 paikkaan. Vihreiden europarlamenttiryhmä kasvoi 69 paikkaan, jossa lisäystä on 17 paikkaa.

Muutokset europarlamentissa tarkoittavat, että EPP ja S&D menettivät enemmistön. Vaikutusta parlamentin tulevalle työskentelylle on myös sillä, pystyvätkö EU-kriittiset oikeistopopulistipuolueet muodostamaan yhteisen europarlamenttiryhmän. Puolueiden tavoitteena on koota yhteen uusi kansallismielisten ja maahanmuuttovastaisten parlamentaarikkojen ryhmä, johon myös perussuomalaiset aikovat liittyä.

Edellisessä parlamentissa perussuomalaiset kuuluivat ECR-ryhmään, jolla on uudessa parlamentissa 59 paikkaa. Jos yhdistyminen onnistuu, tullee ryhmästä parlamentin neljänneksi suurin.

Oman lisänsä tulevan europarlamentin työskentelyyn tuo se, että EU:sta lähtöä tekevästä Britanniasta valittiin yhteensä 73 europarlamentaarikkoa. Jos brexit toteutuu, se muuttaa parlamentin voimasuhteita merkittävästi. Vaikutusta on myös sillä, miten brittiläiset europarlamentaarikot aikovat osallistua parlamentin työskentelyyn ennen brexitiä.

Joka tapauksessa näyttää siltä, että europarlamentin päätöksenteko tulee olemaan entistäkin vaikeampaa. Koska kaksi suurinta puoluetta eivät enää muodosta enemmistöä, pitää niiden hakea yhteistyötä joko Alden tai vihreiden suunnalta. Todennäköinen yhteistyösuunta on Alde. On vaikea kuvitella, että suurimmat puolueet ja oikeistopopulistit löytäisivät yhteistä linjaa.

Euroopan komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen mielestä vaalien jälkeen kompromissien tarve kasvaa. Hänen mukaansa vihreät ovat jossain asioissa edustaneet linjaa, että jos kaikki ei mene meidän pillimme mukaan, niin me emme tee yhteistyötä. (MTV 27.5.)

Keskuskauppakamarin toimitusjohtajan Juho Romakkaniemen mielestä uusi tilanne tarkoittaa, että europarlamenttiin syntyy selvemmin hallitus-oppositioasetelma, jossa "hallituspuolueet" joutuvat tekemään tiiviimpää yhteistyötä ja sopimaan asioista keskenään, jotta päätökset saadaan vietyä parlamentissa läpi.

Suomalaisilla europarlamentaarikoilla on mahdollisuus vaikuttaa yhteistyön rakentamisessa parlamentissa lukumääräänsä enemmän. Monista muista maista poiketen meillä on politiikassa totuttu tekemään kompromisseja ja yhteistyötä. Maissa missä käydään niin sanottuja blokkivaaleja, yhteistyön tekeminen ideologisten rajojen yli on vierasta.

EU:n rooli maailmanpolitiikassa on viime vuosien aikana heikentynyt, ja monista tärkeistä asioista päätetään EU:n pään yli. Jos europarlamentissa ja muissa EU:n toimielimissä ei pystytä rakentavaan yhteistyöhön ja kompromisseihin, EU ajautuu entistä enemmän sivuraiteille.

Europarlamentin päätöksenteko tullee olemaan entistäkin vaikeampaa.