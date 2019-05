Nyt on Suvivirren aika

Tänään on monissa kodeissa kova tohina päällä, kun kotia valmistellaan valmistujaisjuhlia varten. Huomenna moni nuori saa koulustaan päättötodistuksen. Monivuotinen urakka on ohi niin uusilla ylioppilailla kuin ammattiin valmistuneilla. Perinteiseen tapaan yhdessä laulettu Suvivirsi saattelee myös koululaiset kesälaitumille.

Vaikka koulun päättyminen ja kesäloman alkaminen on aina riemukas hetki, siihen liittyy myös haikeutta. Monella nuorella on edessään muutto opiskelemaan tai töihin uudelle paikkakunnalle. Nyt on kuitenkin aika juhlia. Onnea ja menestystä kaikille valmistuneille.

Huomenna moni nuori saa koulustaan päättötodistuksen.