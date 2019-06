Työmatkojen suunta kääntynyt

Perinteisesti maaseutu on ollut työvoimareservi, josta on kuljettu kaupungissa töissä. Työvoiman kysyntä on lisääntynyt selvästi kaikkialla Suomessa. Se on johtanut siihen, että työmatkojen suunta on kääntynyt yhä enemmän kaupungeista maaseudulle. Pellervon taloustutkimuksen ennustepäällikön Janne Huovarin mukaan maaseudun yritykset joutuvat nyt kilpailemaan työntekijöistä kaupunkien työpaikkojen kanssa. (MT 3.6.)

Maaseutumaisilla kunnilla on haastava asia ratkaistavana. Ennen ongelmana oli työpaikkojen puute, nyt ihmiset pitäisi saada muuttamaan maaseudulle tarjolla olevien työpaikkojen perässä. Tehtävä ei ole mahdoton, koska suomalaiset haluavat tutkimusten mukaan asua maalla.

