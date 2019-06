Oman maan mustikka

On hieno asia, että suomalaisten kuluttajien kiinnostus marjoja kohtaan on lisääntynyt. Tilanne on kuitenkin nurinkurinen, koska ulkomaisten marjojen tuonti kasvaa nopeasti, vaikka kotimaisiakin olisi tarjolla. Viime vuonna marjojen tuonti kasvoi neljänneksen edelliseen vuoteen verrattuna. (MT 5.6.)

Marjat ovat tutkitusti terveellisiä. Esimerkiksi mustikka on oikeaa superruokaa. Lisää terveysvaikutuksia saa, jos poimii marjat itse. Tutkimusten mukaan metsässä liikkumisella on positiivinen vaikutus ihmisten henkiseen jaksamiseen. Poimimalla esimerkiksi oman maan mustikoita edistää sekä fyysistä että henkistä hyvinvointia.

