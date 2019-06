Tieto on valtaa kaupassakin

Hallitusohjelman kirjaus kaupan omista merkeistä (private label) ja kaupan velvollisuudesta avata ruuan kulutustietoja ruokaketjun muille toimijoille on herättänyt paljon kysymyksiä. Ruokaketjuselvityksen viime vuonna tehneen Reijo Karhisen mukaan private label on ongelmallinen, mutta osana ratkaisua voisi olla kulutustietojen avaaminen. Se on Karhisen mukaan vain kaupan tahdosta kiinni (MT 7.6.).

On hyvä, että hallitus pyrkii tasapainottamaan ruokaketjun voimasuhteita. Kaupan vahva asema perustuu osaksi siihen, etteivät muut ketjun osat tiedä, mitä kuluttaja todella haluavat. Kulutustietojen avoimuus lisäsi osaltaan luottamusta ruokaketjussa, koska tieto on valtaa ruokakaupassakin.

