KKV puuttui myöskaupan asemaan

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) päätös lieventää Valion raakamaidon myyntivelvoitetta kilpailijoille saattaa olla kauaskantoisempi kuin viranomainen itsekään oivalsi. Neljä vuotta valmisteltu päätös julkistettiin nyt ajankohtana, jolloin keskustelu kaupan omista private label -tuotemerkeistä käy vilkkaana. Olennaista päätöksessä on juuri puuttuminen kaupan asemaan ruokaketjussa.

Juuri toimintansa aloittaneen hallituksen ja maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) hankkeisiin – kaupan vahvan aseman kohtuullistamiseksi – KKV:n päätös ei varmasti suoraan liity. Virasto aloitti asian käsittelyn Valion haettua muutosta siihen jo vuonna 2015.

Silti KKV muutti oma-aloitteisesti tulkintaansa siitä, kenelle Valio joutuu oman vahvan markkina-asemansa vuoksi raakamaitoa myymään. Ensi vuoden alusta lähtien kaupan ryhmittymät eivät voi enää ostaa maitoraaka-ainetta Valion kivi-kiintiöstä.

Tällä hetkellä kaupan omat merkit ovat jo yhdessä vallanneet kärkisijan perusmaitomarkkinoista. Tilanne voi jatkua samanlaisena, mutta kaupalle uusi käytäntö voi olla kalliimpi, koska sen ei ole enää yhtä helppo suoraan päätellä Valion hintatasoa. Tämä voi johtaa myös tuontimaidon lisääntymiseen, mutta tästä kaupan on tietysti itse kerrottava asiakkailleen.

Välttämättä päätös ei merkitse myöskään kuluttajahinnan nousua. Sen sijaan se voi merkitä ruokaketjun tasapainon muuttumista maitotuotteiden hinnoissa. Tässäkin mielessä KKV:n päätös on poikkeuksellinen. Kuluttajan roolin ohella se vaikuttaa ainakin välillisesti ruokaketjun kokonaisuuteen.

Samaan suuntaan pyrkii myös Antti Rinteen (sd.) hallitus. Sen ohjelmaan kirjattu tavoite kaupan merkkien vahvaan asemaan puuttumisesta on saanut jo ihmettelyä osakseen. Muun muassa Pellervon tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Kyösti Arovuori kiirehti tuoreeltaan toteamaan, ettei "suoralta kädeltä tule mitään mieleen" (MT 7.6.).

Ministeri Leppä vetää kuitenkin hanketta sitkeästi. KKV:n päätöksen jälkeen se on hivenen helpompaa. Kaupan vahvaa asemaa ei kiistä käytännössä kukaan. Sille on myös tehtävissä jotain, niin täällä Suomessa kuin Euroopan unionissakin.

Myös hallituksen ruokaketjua koskeviin linjauksiin vahvasti vaikuttanut selvitysmies Reijo Karhinen on kiinnittänyt huomiota kaupan merkkien vahvaan asemaan erityisesti Suomessa, jossa kauppa on voimakkaasti keskittynyt.

Jo pelkästään kaupan omien merkkien nousu keskusteluun on hyvä. Kun ongelma tunnistetaan, myös ratkaisukeinot ovat askelta lähempänä.

Karhisen ajatus kaupan keräämän markkinatiedon saatavuudesta ja nykyistä avoimemmasta jakamisesta ruokaketjun eri osapuolille on myös kirjattu hallitusohjelmaan. Se saattaa myös edetä private label -sääntelyä nopeammin. Karhisen mukaan kysymys on vain tahdosta, koska vastaava järjestely on jo tehty pankkialalla (MT 7.6.).

Lepän mukaan poliittinen tuki ruokaketjun jakosuhteiden muuttamiseksi on vahva (MT 10.6.). Myös tuottajien aseman vahvistaminen on ministerin mielestä hallitusohjelmaan kirjattu. "Ei voi olla niin, että vuodesta toiseen sama tilanne jatkuu. Tehokkuus ja tilojen koko kasvavat koko ajan, ja siitä huolimatta maatalous on vaikeuksissa", Leppä kiteyttää.

KKV:n maitopäätös saattaa pieneltä osaltaan parantaa tuottajien tilannetta. Kun Valion velvoitetta myydä ja varastoida maitoa muiden tarpeisiin lievennetään, periaatteessa eri meijereiden ja myös kaupan private label -valmistuksen tarve löytää hyviä maidontuottajia kasvaa.

Tämän varaan ei voi kuitenkaan paljoa perustaa. Ainoa ratkaisu on saada lopputuotteesta kunnon hinta ja jakaa se reilusti koko ketjulle.

Kaupan asemaan on mahdollista vaikuttaa.