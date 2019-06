Ei se niin vaikeaa olekaan

Toukokuun alusta lähtien ravintoloissa on pitänyt ilmoittaa lihan alkuperä kirjallisesti ja tiedon pitää olla näkyvästi esillä. Ennakkoon pelättiin muun muassa, että lihan alkuperän ilmoittaminen lisää kohtuuttomasti ravintoloiden hallinnollista taakkaa.

Runsaan kuukauden voimassa ollut asetus on kuitenkin otettu laajasti käyttöön (MT 10.6.). Mustasaarelaisen Restaurang Berny'sin yrittäjän Patricia Nedergårdin mielestä ilmoitusmenettely on aika vaivaton. Se menee hänen mielestään samalla, kun lounaslistan kirjoittaa. Työ helpottuu entisestään, kun tarjoaa asiakkaille kotimaista lihaa aina kun se on mahdollista. Ruuan alkuperän ilmoittaminen on hyvää asiakaspalvelua.

