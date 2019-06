Peliyhtiö rakentaa hiilivarastoa

Peliyhtiö Supercell ja sen perustajat ovat olleet viime vuosina Suomen kovimpia veronmaksajia. Yhtiön perustajiin kuuluneen, toimitusjohtaja Ilkka Paanasen mukaan yhtiö haluaa edelleen toimia yhteiskunnassa vastuullisesti. (ek.fi 12.4.)

Yksi osoitus vastuullisuudesta on, että Supercellin uusi toimistotalo rakennetaan puusta. Valmistuessaan se on Suomen suurin puinen toimistorakennus (MT 12.6.). Stora Enson kehityspäällikön Antto Kauhasen mukaan rakennus on tehokas hiilivarasto, joka sitoo elinkaarensa aikana 600 yksityisauton vuoden päästöt. Supercellin vastuullisuus näkyy sanojen lisäksi myös teoissa. Siitä on muiden hyvä ottaa oppia.

