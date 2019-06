Velka ei ministereitä pelota

Antti Rinteen (sd.) hallituksen ministereistä moni kantaa huomattavaa velkataakkaa. Suurimmat velat ovat Jari Lepällä (kesk.), Pekka Haavistolla (vihr.) ja Maria Ohisalolla (vihr.) – kaikilla yli puoli miljoonaa euroa. Useilta ministereiltä velkaa löytyy satoja tuhansia euroja. Yleensä se on otettu kiinteistöihin, Lepän kohdalla myös yritystoimintaan.

Velka ei näytä ministereitä pelottavan. Onneksi joukossa on ainakin yksi, jolla on ollut malttia vaurastua. Työministeri Timo Harakka (sd.) on ehtinyt kartuttaa satojen tuhansien eurojen omaisuuden (KSML 12.6.). Harakan yksinkertainen resepti sopisi valtiontalouteenkin: "Olen ollut 15-vuotiaasta saakka töissä ja menot ovat olleet aina pienemmät kuin tulot."

