Keskusta saamassa kunnon kisan

Tyrmäävän vaalitappion ja puheenjohtaja Juha Sipilän eroilmoituksen jälkeen keskustassa pelättiin, löytyykö syvällä uivan laivan ruoriin uskottavia ehdokkaita. Nyt kisaan ovat jo ilmoittautuneet Antti Kaikkonen ja Katri Kulmuni. Mika Lintilää ehdokkuus polttelee. Mikko Kärnä on kutsunut mediaa koolle tänään perjantaina, mitä asiaa hänellä sitten lieneekään.

Keskusta on saamassa kunnon johtajakisan. Jo mukana olevista Kaikkosella, 45, on pitkä kokemus puolueen vastuupaikoilta. Kulmuni, 31, taas edustaa uutta poliitikkopolvea, joka on nähnyt, ettei vastuuta saa "sopivampaa hetkeä" odottelemalla. Puolueena keskusta hakee uutta suuntaa. Sen osoittaja nousee puheenjohtajaksi 7. syyskuuta Kouvolassa.

