Näyteikkunat auki maaseudun elämään

Kesän suurimman maataloustapahtuman Okra-maatalousnäyttelyn portit avautuvat tänään jo 21. kerran. Vuonna 1980 käytettyjen koneiden huutokaupalla alkanut tapahtuma on kasvanut vuosien varrella mittavaksi maatalouden ja maaseudun sekä vahvan talkootyön näyteikkunaksi.

Okra on järjestetty perinteisesti joka toinen vuosi, mutta tänä vuonna on poikkeuksellinen tilanne, koska näyttely järjestettiin myös viime vuonna. Syynä muutokseen oli maatalouskonevalmistajien vaatimus, ettei Helsingissä marraskuussa järjestettävä konenäyttely osu samalle vuodelle Saksan Agritechnica-messujen kanssa.

Oripääläisille peräkkäisinä vuosina järjestettävä näyttely ei ole aiheuttanut suuria ongelmia. Okra-messujen näyttelypäällikön Jukka Isotalon mielestä näyttelyn järjestävän Oripään Lions Clubin aktiivit ovat sopeutuneet hyvin tilanteeseen. Poikkeusjärjestely ei ole myöskään vähentänyt talkoolaisten intoa. Isotalon mukaan talkoolaisia oli tänäkin vuonna tulossa enemmän kuin voitiin ottaa.

Okra-näyttely on yksi osoitus siitä, että talkooperinne elää vahvana ainakin suomalaisella maaseudulla. Okrassa näyttelyvieraita on eri tehtävissä palvelemassa yhteensä noin 400 talkoolaista. Määrä on iso, jos sitä vertaa esimerkiksi Oripään asukaslukuun. Kunnassa on asukkaita noin 1 400.

Näyttelyn mittakaavasta kertoo esimerkiksi se, että messujen pääravintolassa on varauduttu tarjoilemaan 3 000 ruoka-annosta tunnissa. Palvelun pitääkin pelata, sillä näyttelyssä vieraili viime vuonna yli 81 000 kävijää. Yhtä suurta kävijämäärää odotetaan myös tänä vuonna.

Vaikka talkoolaiset tekevät "ilmaista" työtä, maksetaan korvaus tehdystä työstä talkoolaisten edustamille lähiseudun yhdistyksille. Osattomiksi eivät jää muutakaan oripääläiset. Lions Club on perinteisesti maksanut kuntalaisten terveyskeskuksen lääkärimaksut. Näyttelyn tuotoilla tuetaan myös vähävaraisia lapsiperheitä ja vanhuksia.

Näyttely on Isotalon mukaan tänä vuonna ennätyssuuri. Näytteilleasettajia on 550 eli 50 enemmän kuin viime vuonna. Näyttely kiinnostaa entistä enemmän myös ulkomaalaisia laitevalmistajia, jotka etsivät myyjiä Suomesta.

Okra-näyttely on kasvanut kerta toisensa jälkeen. Oripään lentokentällä sijaitseva näyttelyalue on 23 hehtaarin kokoinen. Isotalon mukaan näyttelyn rajat ovat tulleet vastaan Suomessa niin kävijöiden kuin tilojenkin osalta.

Vaikka Okra on ytimeltään ammattilaisille suunnattu näyttely, löytyy sieltä paljon nähtävää ja koettavaa kaikille muillekin maaseudusta ja maataloudesta kiinnostuneille. Koneiden ja laitteiden lisäksi näyttely on lypsykarjan valtakunnallinen katselmus. Lypsykarjan lisäksi esillä on nuorta karjaa, lihakarjaa, alpakoita, lampaita ja hevosia. Näyttelyalueella on myös toiminnassa oleva lypsyrobotti.

Maatalouden raju rakennemuutos näkyy myös isojen maatalousnäyttelyjen vähenemisenä. Pienempiä alueellisia maatalousnäyttelyjä järjestetään kuitenkin eri puolilla Suomea.

Esimerkiksi Kannuksen koulutilalla Keski-Pohjanmaalla järjestetään elokuussa ensimmäiset Ollikkala-maaseutumessut.

Näyttelypäällikkö Rauno Someron mukaan koko kansan maaseutumessujen johtoajatuksena on, että vaikka moni asia ympärillä ja maailmassa muuttuu, maatalous on ja pysyy. Ollikkala-messut on kattava läpileikkaus nykypäivän maataloudesta ja maaseutuyrittäjyydestä. Someron mielestä maaseutunäyttely on myös osoitus hyvästä talkoohengestä.

Toivottavasti mahdollisimman moni ehtii vierailemaan erilaisissa maaseutua ja maataloutta esittelevissä tapahtumissa. Maaseudun näyteikkunat ovat nyt auki.

