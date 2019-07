Verkkomonopolit luupin alle

Sähköverkkoyhtiöiden toimintaa kannattaa seurata kriittisesti. Monopoliasemassa yhtiöt rakentavat ja uusivat verkkojaan parhaillaan yhteensä 9,5 miljardilla eurolla. Laki edellyttää sähkönjakelulta varmuutta, mutta sen maksavat aina lopulta sähkön käyttäjät verkkoyhtiöiden perimissä siirtohinnoissa.

Lappeenrannan yliopistossa on arvioitu, että verkkoinvestoinnit voisi tehdä miljardia euroa halvemmalla (MT 5.7.). Professori Mikael Collan epäilee yhtiöiden säästöhaluja, sillä mitä suurempi raha verkoissa on kiinni, sitä suuremman tuoton yhtiö saa asiakkailta periä. Tämä on ydinkysymys erityisesti silloin, kun jakeluverkon omistavat sijoittajat. Miljardi on iso raha. Verkkomonopolit on pidettävä tarkasti luupin alla.

Mitä suurempi raha sähköverkoissa on kiinni, sitä suuremman tuoton yhtiö saa asiakkailtaan periä.