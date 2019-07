Boris vastaa nyt puheistaan

Britannia saa tänään uuden pääministerin, kun rääväsuuna tunnettu entinen ulkoministeri Boris Johnson aloittaa tehtävässä. Johnson voitti konservatiivipuolueen puheenjohtajapelin pitkälti kovilla brexit-puheillaan. Hän on vannonut, että Britannia lähtee EU:sta lokakuussa – vaikka ilman erosopimusta.

Brexit-kansanäänestyksestä on kulunut jo kolme vuotta ja britit ovat syystäkin turhautuneita. Maan poliittinen järjestelmä on täysin sekaisin. Parlamentin enemmistö ei kannata EU-eroa ilman sopimusta eikä sopimuksen kanssa. Johnson sanoo energisoivansa maan brexitin taakse. Luultavasti edessä on kuitenkin lisää riitelyä. Viljelijöiden on syytä toivoa, että britit saavat asiansa järjestykseen ja brexit toteutuu ilman kaaosta.

