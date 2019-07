Helle huolestuttaa syystä

Helteinen sää on perinteisesti ollut suomalaisen suven sulostuttaja. Näin ei välttämättä enää ole. Vielä vähemmän tätä auvoa on tarjolla muualla Euroopassa. Yli 40 astetta on ylitetty laajalti Etelä- ja Keski-Euroopassa.

Osin kyse on edelleen satunnaisvaihtelusta, mutta ilmastonmuutoksen merkitystä vähättelee enää harva. Jos ilmaston lämpenemistä ei saada kuriin, seuraukset ovat maapallolla katastrofaaliset. Helteen signaaliarvossa on myös mahdollisuus. Se on riittävän konkreettinen ilmaisu tulevasta sekä poliitikoille että meille kuluttajille.

Helteen signaaliarvossa on myös mahdollisuus. Se on riittävän konkreettinen ilmaisu tulevasta sekä poliitikoille että meille kuluttajille.