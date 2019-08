Maaseudun takseille kysyntää

Edellisen hallituksen liikenneministerin Anne Bernerin (kesk.) taksiuudistus on saanut rapsakkaa arvostelua osakseen. Kela-taksien palveluissa on ollut ongelmia, kaupunkien taksiasemilla kaaosta, harmaan talouden on arveltu lisääntyneen ja maaseudulla taksit tuntuvat loppuneen kokonaan.

Uusi liikenneministeri Sanna Marin (sd.) on luvannut tarttua ongelmiin. Ongelmien korjaaminen vie aikaa, mutta vanhaan järjestelmään tuskin on paluuta. Maaseudulla tavoitteena on edelleen kuljetusten yhdistäminen niin, että tuloksena on lisää työtä takseille. Tästä ei ole syytä tinkiä.

Taksiuudistuksessa ei ole paluuta vanhaan.