Sikarutto on vakava uhka

Afrikkalainen sikarutosta on tullut Kiinassa ja muualla Aasiassa todellinen painajainen. Miljoonia sikoja on kuollut tai jouduttu lopettamaan taudin takia. Kiinassa arvioidaan kuolleen jopa puolet koko maan emakkokannasta (MT 16.8.). Sikaruttoa on löydetty myös Euroopasta muun muassa Virosta ja Venäjältä.

Helposti leviävän taudin torjuminen ei ole pelkästään viranomaisten asia, vaan se on meidän kaikkien vastuulla. Sikarutto leviää ihmisten, eläinten, elintarvikkeiden tai niiden saastuttamien tavaroiden välityksellä. Taudin vakavuudesta kertoo, että epidemiologieläinlääkäri Dirk Pfeifferin mukaan sikarutto on ehkä vakavin eläinsairaus, joka maailmalla on koskaan ollut.

