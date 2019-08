Lappi käänsi muuttojen suunnan

Lappia pitkään vaivannut muuttotappio kääntyi viime vuonna muuttovoitoksi. Vaikka Lappiin muutti vain 70 henkilö enemmän kuin siltä muutti pois, on käännös hieno uutinen. Vielä vuosituhannen taitteessa Lapin muuttotappio oli 2 500.

Lapissa on tehty paljon töitä maakunnan työmahdollisuuksien markkinoinnissa. Lapin maakuntajohtajan Mika Riipisen mukaan erityisesti työperäisen maahanmuuton kasvattaminen on Lapin lähitulevaisuuden keskeinen haaste. Hän muistuttaa, että Lapin elinkeinoelämän tulevaisuuden näkymille osaavan työvoiman saaminen on pullonkaula. Lapin esimerkki on rohkaiseva kaikille muuttotappiosta kärsiville maakunnille.

