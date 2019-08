Unelma ja tahto kova yhdistelmä

Niina ja Mikko Valjuksen tie pyhtääläisiksi maidontuottajiksi on poikkeuksellinen. Koska kummallakaan ei ollut kotitilaa, joka olisi soveltunut maidontuotantoon, he hankkivat sellaisen. Tilanpito alkoi kasvinviljelyllä, mutta molemmille oli selvää, että tilasta tehdään maitotila. Kolme vuotta sitten asetettu tavoite on täyttynyt. Tilalla on noin 65 lypsylehmää ja maito on marraskuusta lähtien luomua. (MT 23.8.)

Valjukset eivät ole hetkeäkään katuneet, vaikka moni epäili ymmärsivätkö he, mihin ovat ryhtyneet. He ovat hyvä esimerkki siitä, että unelma ja siihen liittyvä tahto ovat kova yhdistelmä.

