Urpilaista syytä kuunnella

Suomen EU-komissaariksi nouseva Jutta Urpilainen (sd.) on huolissaan Suomen velkaantumisesta. Urpilaisen mukaan Suomen asema on hyvin hankala, jos uusi eurokriisi iskee. Urpilainen muistuttaa Suomen velkaantumisen jatkuneen, vaikka viime vuosina talouskasvu maassa on ollut hyvin vahvaa.

Urpilaisen Maaseudun Tulevaisuudelle antama haastattelu (26.8.) herätti laajaa huomiota. Erityisen tarkasti entisen demaripomon ajatuksenkulkua arvioitiin pääministeri Antti Rinteen (sd.) joukoissa.

Vaikka Urpilainen antaakin tunnustusta vanhan kiistakumppaninsa tulevaisuuden investoinneille ja ihmisten perusturvan parantamiselle, talouspoliittinen kritiikki lausunnoista kuitenkin kumpuaa.

Myös elinkeinoelämän johdossa ja hallituskumppanien parissa kulmia kohotettiin. Pelot velkaantumisen jatkumisesta ja juoksevien menojen maksamisesta valtion omaisuuden myynneillä ovat alkusyksyn aikana voimistuneet.

Päähallituspuolueen omista riveistä kuullut varoituksen sanat aiheuttavat hämmennystä. Hallituksen talouspoliittinen linja on kuitenkin vasta muotoutumassa. Pystyvätkö Rinne ja valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) riittäviin säästöihin, jos tarve niin vaatii?

Euroopan talouskriisin aikaista valtiovarainministeriä kannattaakin kuunnella. Urpilaisella on käsitys siitä, kuinka nopeasti Euroopan unioni voi vajota uuteen taantumaan. Aikanaan Kreikan vakuuksista tiukasti kiinni pitänyt Urpilainen sai jopa kritiikkiä liian tiukasta budjettisääntöjen noudattamisesta.

Nyt tämä tiukkuus saattaa kääntyä Urpilaisen eduksi. EU:lla saattaa hyvinkin olla käyttöä vahvatahtoiselle sosialidemokraatille, kun Ison-Britannian euroeron kustannusten jaosta kiistellään. Myös Italian EU-kriittisten populistien aiheuttama hämminki tulee lähes takuuvarmasti uuden EU-komission pöydälle. Kokemukset Kreikan finanssikriisin hoidosta ovat varmasti eduksi, kun Italian ongelmia yritetään hoitaa.

Erityistä tiukkuutta tarvitaan silloin, jos EU päättää jättää Italian ongelmat maan itse hoidettaviksi. Talouskriisi on tällöin edessä joka tapauksessa. Vaihtoehdot vaihtelevat katastrofin ja täydellisen katastrofin välillä.

Vaikka Suomi on viime vuosinakin jatkanut velkaantumistaan, oma kansantaloutemme on kuitenkin moneen muuhun eurooppalaiseen maahan verrattuna kohtalaisessa kunnossa. Myös yritysten asema on poikkeuksellisen vahva. Vielä tähän asti vientiteollisuuskin on pystynyt pitämään pintansa maailmanmarkkinoilla. Myös epänormaalin alhainen korkotaso on antanut liiankin hyvän kuvan tilanteesta.

Yritysten taseet ovat tällä hetkellä vahvoja, mutta joukossa on myös poikkeuksia. Kannattavuuden kanssa tiukoilla olevat firmat tai vaikkapa kunnat ovat pystyneet halvalla velkarahalla kitkuttelemaan aivan toisella tavalla kuin normaalissa rahoitustilanteessa. Myös valtiolle jopa negatiivisiksi kääntyneet korot ovat viekoitteleva houkutus löysään rahan käyttöön.

Tässä tunnelmassa on myös helppo vielä joitakin aikoja jatkaa. Kun Euroopan talousveturin, Saksan, talouskasvu tuntuu tällä hetkellä hiipuvan, Euroopan keskuspankki saattaa aloittaa uuden elvytyksen. Merkittävin keino on korkojen pitäminen nollan tuntumassa.

Loputtomiin matalien korkojen kausi ei jatku. Kun korkojen nousu aikanaan alkaa, Suomen on syytä päästä vastuullisten maiden joukkoon. Parhaiten se onnistuu terveellä talouspolitiikalla, joka ei perustu jatkuvaan velkaantumiseen.

Pääministeri Rinteen kannattaakin nyt tallentaa Urpilaisen sanat tarkasti muistiinsa. Kansainvälinen taantuma on täysin mahdollinen. Aiemmasta poiketen Suomen on hoidettava se velkaantumisen sijasta muilla keinoilla.

Seuraavaa taantumaa ei voi enää hoitaa velkaantumalla lisää.