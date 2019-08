Kuluttajien usko koetuksella

Kuluttajien luottamus Suomen talouteen heikkenee. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajat uskovat erityisesti työllisyyden heikentyvän. Myös pelko työttömyyden osumisesta omalle kohdalle on kasvanut. Positiivista on, että kuluttajien luottamus omaan talouteen on pysynyt koholla.

Kovan työllisyystavoitteen itselleen asettanut Antti Rinteen (sd.) hallitus on vaikean tilanteen edessä. Kotimainen kulutus työllistää, mutta ilman viennin vetoa Suomi ei suhdannelaskusta selviä. Viisautta olisi valmistautua työttömyysturvan ehtojen kiristämiseen ja muihin jämeriin keinoihin jo nyt.

