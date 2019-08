Poliisin keskityttävä olennaiseen

Porvoon ampumistapaus on jälleen kerran nostanut esille poliisin resurssit. Ruotsissa vahvistunut järjestäytynyt väkivalta ja liivijengien toiminnan vakiintuminen Suomessa ovat lisänneet huolta poliisin toimintakyvyn säilymisestä. Virkojen määrä on vähentynyt pitkään, mutta näyttää nyt kääntyvän uuteen nousuun. Niin kova poliittinen paine on.

Tämän lisäksi poliisin on syytä keskittyä työssään olennaiseen. Rikollisuuden torjunta myös maaseudulla on tärkeämpää kuin isot panostukset esimerkiksi nopeusvalvontaan. Kansalaisten koskemattomuuden turvaaminen on tärkeintä.

