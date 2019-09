Aina suomalaisen ruuan juhla

Suomalainen ruoka on tutkitusta puhdasta, terveellistä ja vastuullisesti tuotettua. Näiden ja monien muidenkin syiden takia on hienoa, että tänään vietetään Suomalainen ruuan päivää. Päivä osuu keskelle kiireistä sadonkorjuukautta, joten myös suomalaisen ruuan tuottajaa on syytä juhlia. Ilman tuottajia ei ole suomalaista ruokaa.

Suomalaisen ruuan päivä on hyvä muistutus kotimaisen ruuantuotannon merkityksestä myös tulevaisuudessa. Valitsemalla ruokapöytään Joutsenlipulla merkittyjä tuotteita, voi vaikuttaa siihen, että jokainen ateria on suomalaisen ruuan juhla. Kotimainen ruoka on arvokas asia.

