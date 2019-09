Outo muutos vielä harkintaan

Antti Rinteen (sd.) hallituksen yksi oudoimmista muutosaikeista on pienentää kotitalousvähennystä. Vähennys on liki 20 vuoden olemassaolonsa aikana kiistatta lisännyt kotitalouksien teettämää remontti-, siivous- ja hoivatyötä. Se on luonut uutta yrittäjyyttä sekä tuonut aiemmin pimeitä työtuloja verotuksen piiriin.

Hallituksen aie leikata vähennystä sotii sen omia tavoitteita vastaan. Leikkauksen huonoista talousvaikutuksista varoittaa myös Pellervon taloustutkimus PTT (MT 3.9.). Hallituksen kannattaa harkita asiaa vielä kerran. Suomi tarvitsee jokaista uutta työpaikkaa, ja niin tarvitsee maan hallituskin. Kotitalouksien roolia työnantajina pitää pikemminkin vahvistaa kuin heikentää.

