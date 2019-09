Hallitusta johdetaan ay-opein

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) tapa puuttua Postin tilanteeseen on aiheuttanut laajaa hämmennystä. Valtion omistajaohjaus on tunnetusti vaikea laji, mutta erityisen vaikeaa se on heille, joille asia ei suoranaisesti kuulu. Myöskään työmarkkinapolitiikka ei kuulu pääministerille, vaikka ammattiyhdistystaustainen Rinne toisin tulkitsee.

Edellisen hallituksen aikana pääministeri Juha Sipilä (kesk.) yritti johtaa Suomea kuin liikeyritystä. Tulos nähtiin vaaleissa. Antti Rinne yrittää samaa ay-liikkeen opein. Tulos voi olla vielä huonompi.

