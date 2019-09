Naiset ottavat paikkansa

Sukupuolten tasa-arvo talouden ja politiikan huippupaikoilla on ollut jo vuosikymmenten kestopuheenaihe. Miesvaltaisuuteen on haettu korjausta muun muassa kiintiöiden ja suositusten avulla. Kehitys on ollut hidasta, ja myös naisia on syytetty siitä, etteivät nämä tähtää urallaan johtajavastuuseen.

Paljon on kuitenkin tapahtunut. Naispresidentti tai -pääministeri ei ole enää uusi asia. Yli puolet eduskuntapuolueiden puheenjohtajista on naisia, samoin uuden hallituksen ministereistä. Yrityspuolella lasikatot helisivät keskiviikkona, kun Stora Enso ilmoitti uudeksi toimitusjohtajakseen ruotsalaisen Annica Breskyn. Naisille ei anneta paikkoja, vaan he ottavat ne. Suomessa tytöt ja pojat voivat vapaasti miettiä unelmatyötään.