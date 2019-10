Poliitikkojen otettava ote Postin ongelmista

Postin toimitusjohtajan Heikki Malisen ero tehtävästään oli mielenkiintoinen episodi valtionyhtiön vuosia kestäneessä kurimuksessa. Vaikka jättimäistä palkkaa nauttineen postipomon omassakin toiminnassa on varmasti puutteita, Malisen päätöksessä on ryhtiä. Hänen eronsa nostaa esiin myös Postin kriisin varsinaiset vastuulliset – omistusohjauksesta vastanneet poliitikot.

Kun Malinen aikanaan nimitettiin tehtävään, hänen piti säilyttää isoon digitaaliseen murrokseen varautuva Posti kannattavana, saneerata yhtiö pörssikuntoon ja kasvattaa sen liiketoimintaa. Osa asioista myös onnistui.

Huolimatta kirjepostin määrän vähenemisestä, yhtiö on pysynyt kannattavana ja onnistunut tulouttamaan valtiolle sen odottamat määrät osinkoja. Edellisessä hallituksessa omistusohjauksen linjauksista vastannut pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ja Postiin erityisesti keskittynyt liikenneministeri Anne Berner (kesk.) olivat tältä osin tyytyväisiä tulokseen.

Myös edellisen hallituksen toive Postin pörssikuntoon saattamisesta ei kariutunut Postin johdon kyvyttömyyteen hoitaa asiaa. Kun Maaseudun Tulevaisuus kertoi hallituksen laittaneen Postin yksityistämisen jäihin (MT 28.5.18), uutinen yllätti myös monta Postin johtajaa.

Päätös oli hallituksen. Se katsoi ajankohdan olevan sopimaton Postin pörssiin viemiseen sekä pörssikehityksen että Postin jakelussa ilmenneiden jatkuvien ongelmien takia.

Sen sijaan Postin liiketoiminnan kasvattaminen ei ole onnistunut edellisten hallitusten toivomalla tavalla. Pakettikuljetusten lisääntyminen verkkokaupan kehittyessä räjähdyksenomaisesti ei ole satanut Postin laariin, vaikka sillä olisi periaatteessa ollut asiassa etulyöntiasema.

Kansainväliset jakeluyhtiöt sekä muun muassa Ruotsin ja Norjan postiyhtiöt ovat päässeet käärimään kermaa Suomessa tilanteessa, jossa Posti on kipuillut omien raskaiden perinteidensä ja työehtosopimustensa kanssa.

Samaan aikaan on muistettava, että Posti on huolehtinut myös maanlaajuisesta jakeluvelvoitteesta, vaihtelevalla menestyksellä. Sen kilpailijoilla, joista osaa on tuettu myös niiden omistajien valtion budjetista, ei ole ollut samanlaista velvoitetta.

Malinen ja muu Postin johto onkin joutunut toimimaan erikoisessa tilanteessa. Kun yhtiön asiakkaat ovat valittaneet kohoavista hinnoista, huonosta palvelusta ja postitoimipaikkojen karsimisesta, poliitikoista koostuva hallintoneuvosto on hyväksynyt johdon kannattavuutta turvanneet toimet. Suurimman vastuun asiasta kantaa poliitikoista koostuva Postin hallintoneuvosto. Kovin äänekästä kritiikkiä ei näiltä kansanedustajilta kuulunut.

Nyt sosialidemokraattisen omistusohjausministeri Sirpa Paateron aikana meno on vain kiihtynyt. Kun Paatero sinänsä ymmärrettävästi puuttui Postin johdon suuriin bonuksiin tilanteessa, jossa yhtiö yrittää laskea jakajiensa palkkoja menestyäkseen kilpailussa yksityisten kanssa, häntä on arvosteltu hyvän hallinnon vastaisesta toiminnasta. Asiaa ei helpottanut pääministeri Antti Rinteen (sd.) Paaterolle antama raskas tulituki.

Periaatteessa arvostelu on aivan oikeaa. Asia kuuluu Postin hallitukselle ja valtion tulisi käyttää valtaansa sen nimitysvaiheessa. Tämäkin episodi ilmentää poliittisen omistajaohjauksen hankaluutta.

Vaikeuksista huolimatta Paateron ja hallintoneuvoston johtoon ehdolla olevan Aki Lindénin (sd.) on otettava Postista kunnon ote. Käytännössä se tarkoittaa tuottotavoitteesta luopumista jakelun varmistamiseksi koko maahan. Vaihtoehto tälle olisi Postin jakaminen yleishyödylliseen ja yksityistettävään yhtiöön.

Nykyistä vatulointia Postissa ei voida jatkaa.

Postin tuotoista tinkiminen tai yhtiön pilkkominen nousevat varmasti taas esille.