Monipuolista ruokaa kohtuudella

Tuoreen kansainvälisen tutkimuksen mukaan yhteys punaisen lihan ja terveyshaittojen välillä ei ole niin vahva kuin aikaisemmin on uskottu (MT 4.10.). Tutkimus sai odotetusti osakseen vahvaa kritiikkiä. Maa- ja metsätalousministeriön elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielmin mielestä kaikki puheet lihansyönnin terveellisyydestä ovat niin moraalisesti kuin tieteellisestikin hyvin arveluttavia.

Yksimielisyyden saavuttaminen ruokavalioista on vaikeaa, mutta joistakin asioista on helpompi olla samaa mieltä. Ruuan pitäisi olla monipuolista, ravitsevaa ja terveellistä, sitä pitäisi syödä kohtuudella sekä välttää haaskaamista. Myös ilmaston ja ympäristön kannalta kotimainen, turvallinen ja jäljitettävä lähiruoka on paras valinta.