Asiakas päättää annoksestaan

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan omistama ravintolaketju UniCafe ilmoitti maanantaina luopuvansa tarjoilussaan kokonaan naudanlihasta. Syyksi ketju kertoo halunsa pienentää hiilijalanjälkeä. Liha-alalla päätös voi herättää ärtymystä, semminkin kun tuore tutkimustieto keventää huomattavasti kotimaisen naudan ympäristökuormaa.

Kyse on kuitenkin asiakkaan vallasta. Jos opiskelijat haluavat naudan pois ravintolastaan, päätös on heidän. Päätöksen perusteita voi toki arvostella, mutta tuottajille tärkeintä on huomata muutos markkinoilla. Arvot, mielipiteet ja politiikka vaikuttavat jatkossa yhä enemmän ruokavalintoihin. Tuottajien haaste on huolehtia, että kuluttaja voi tehdä valintansa faktoihin perustuen.