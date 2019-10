Litrasta olutta ohrantuottajan viljatiliin päätyy noin 2,5 senttiä. Euron ohrakaupalla olutta syntyy 40 litraa (MT 23.10). Kaurajuomasta euro kaurantuottajalle päätyy vasta 52 litran jälkeen. Myös leivässä tuottajan siivu on tunnetusti ohut, maidossa ja lihassa hieman paksumpi.

Maatalouden tuottajahintojen vaikutus lopputuotteiden hintoihin on pieni. Kotimaisen tuotteen suosimisella on silti valtava vaikutus maatilojen talouteen. Tuottajan euro kertyy pisaroista, joista jokainen on tärkeä. Kuluttaja valinnoillaan päättää lopulta, kuinka paljon kotimaista maataloutta on ja kuinka monelle suomalaiselle ruokaketju tarjoaa toimeentulon.