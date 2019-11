Susikonflikti ei ratkea nopeasti

Suden uusi kannanhoitosuunnitelma valmistui tiistaina. Sen keskeinen viesti on, että sutta on opittava sietämään. Kuten tiedetään, sietäminen ei aina – etenkään vahinkojen sattuessa – ole helppoa. Suunnitelman valmistuttua ratkaisevaa onkin, kuinka sitä toteutetaan. Sietäminen on helpompaa, jos myös ongelmiin voidaan puuttua.

Susikonfliktia pitävät yllä muun muassa koiravahingot sekä tarve erityisjärjestelyihin susien läsnäolon takia. Kun kannanhoidollista jahtia ei nyt pystytä järjestämään, viranomaisilla pitää olla yhtenäinen ja nopea valmius myöntää kaatolupia vahinkoihin perustuen. Uuden hoitosuunnitelman uskottavuus rakentuu vain viranomaisten, tutkijoiden ja paikallisten ihmisten toimivalla yhteistyöllä.