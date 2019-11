Omistajaohjaukseen tarvitaan ryhtiliike

Kohu Postin ympärillä on jatkunut jo pari vuosikymmentä. Kirjepostin määrän väheneminen on johtanut siihen, että Posti on supistanut henkilökuntaa reippaasti. Sen seurauksena postipalvelut ovat heikentyneet entisestään.

Ongelmia on erityisesti haja-asutusalueilla, mutta jakelussa on ollut puutteita myös kaupungeissa.

Posti on yrittänyt keksiä uusia palvelumuotoja korvaamaan kirjeiden vähentymiseen, mutta apua niistä perustehtävään – postin jakeluun – ei ole ollut.

Alkusyksystä Posti ilmoitti aikeistaan siirtää Posti- ja logistiikka-alan unionin (PAU) työehtosopimuksen piirissä olevat työntekijät Teollisuusliiton edullisemman työehtosopimuksen piiriin. Suunnitelma koski jopa 8 000 työntekijän palkan alentamista. Työntekijät menivät lakkoon.

Lakko päättyi, kun omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.) määräsi Postin ottamaan aikalisän työehtosopimuksen vaihtamiseksi. Myös pääministeri Antti Rinne (sd.) puuttui asiaan. Hänen mielestään yksi ratkaisu tilanteeseen voisi olla rahallisen kertakorvauksen maksaminen työntekijöille.

Tilanne on edelleen auki, eikä valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan johdolla käydyissä PAU:n ja Palvelualojen työantajaliiton neuvotteluissa ole edistytty. Postilakko alkaa tänään.

Ellei työehtosopimuksesta ja pakettien lajittelijoiden tilanteesta päästä sopuun, lakko kestää kaksi viikkoa. Neuvottelujen heikosta edistymisestä kertoo, ettei sovittelija käyttänyt mahdollisuutta lykätä lakkoa kahdella viikolla.

Monet ammattiliitot ovat kertoneet valmiudestaan tukea lakkoa. Postipalvelujen jatkuvaan huononemiseen kyllästyminen on todennäköisesti merkittävä syy siihen, että lakko saa tukea myös kansalaisilta. Kaikista suomalaisista lakon takana on 60 prosenttia, vajaa neljännes ei pidä lakkoa oikeutettuna. (MT 8.11.)

Tukea tulee erityisesti vasemmistoliiton, RKP:n ja SDP:n äänestäjiltä. Myös enemmistö perussuomalaisten äänestäjistä pitää lakkoa oikeutettuna. Keskustan äänestäjistä puolet on lakon takana, mutta kokoomuksen äänestäjien enemmistö ei.

Lakko vaikuttaa postin kulkuun koko maassa. Postin poikkeustilanteiden johtajan Jarmo Ainasojan mukaan alueelliset erot ovat suuria. Suurimmat ongelmat tulevat alueille, joissa sanomalehtiä jaetaan yhdessä kirjeiden kanssa. Muun muassa Maaseudun Tulevaisuuden painetun lehden jakelu keskeytyy.

Postin jakelua koskeva lakko ei ole yllätys. Monet yt-neuvottelut ovat koetelleet työntekijöiden jaksamista ja palvelujen heikkeneminen asiakkaiden hermoja.

Posti on kokonaan valtion omistama yhtiö, joka on viime vuosina jakanut valtiolle osinkoja noin 150 miljoonaa euroa. Postilla on niin sanotuista ulkopuolisista jäsenistä koostuva hallitus. Oma roolinsa pitäisi olla myös kansanedustajista koostuvalla hallintoneuvostolla. Hallintoneuvoston rooli on jäänyt kuitenkin lähes olemattomaksi.

Posti Group Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia. Poliitikot eivät kuitenkaan voi vetäytyä osakeyhtiölain taakse, koska omistaja asettaa yhtiölle tavoitteet ja seuraa, että tavoitteet saavutetaan. Hallitus ja muu toimiva johto toteuttavat omistajan tahtoa.

Kansalaisten mielestä Postin tärkein tehtävä on huolehtia postin jakelusta koko maassa. Ajatus saattaa olla vanhakantainen mutta edelleen perusteltu.

Viime hallituksen omistajaohjausministeri, pääministeri ja hallintoneuvoston puheenjohtaja olivat keskustalaisia. He eivät onnistuneet saamaan Postia kuntoon. Nyt värisuora on SDP:llä. Pääministeri Antti Rinne, omistajaohjausministeri Sirpa Paatero ja hallintoneuvoston puheenjohtaja Aki Lindén ovat saaneet Postin kulun kokonaan loppumaan.

Omistajaohjauksessa tarvitaan ryhtiliike.

