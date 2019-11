Nuorison raitistuminen jatkuu

Tuore tutkimus kertoo alaikäisten alkoholinkäytön vähentyneen Suomessa entisestään. Myös nuorten tupakointi on entistä harvinaisempaa. Kouluikäisten alkoholin ja muiden päihteiden käyttöä mittaavan ESPAD-tutkimuksen mukaan ainoastaan kannabiskokeilut ovat suomalaisnuorten keskuudessa lisääntyneet, mutta niiden määrä on yhä vähäinen. (STT 12.11.)

Nuorison raitistuminen on tietysti hyvä uutinen. STT:n haastattelema Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Kirsimarja Raitasalo pitää sitä jopa yllättävänä, sillä viime aikojen lakiuudistukset ovat lisänneet alkoholin tarjontaa. Kaikesta päätellen nuoriso on fiksua ja harkitsevaista. Tosin vähätkin ongelmat usein kasaantuvat – sitä on syytä seurata.