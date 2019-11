Postin umpisolmu ratkaistava

Toiveet postilakon nopeasta päättymisestä murenivat tiistaina aamupäivällä, kun työntekijäpuoli PAU hylkäsi valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan edellisyönä tekemän sovintoesityksen. Kiistan keskiössä on, mitä työehtosopimuksia Postissa ja sen tytäryhtiöissä sovelletaan. Neuvottelut jatkuvat tänään, mutta pikaista sopua lienee turha odottaa.

Postin umpisolmu on käymässä hankalaksi. PAU:n asema postilaisten liittona on selvä, mutta mitä työnantajien Palta voi sopia Postin puolesta tilanteessa, jossa yrityksen johto on vaihtumassa ja valtio-omistajan ajatukset sekavia. Saavutettu "pörssikunto" ei riitä, jos sen päällä vain lepäillään. Kovin suurta luottamusta sopimiselle ei synny, ellei omistaja ota vastuuta yrityksestään.